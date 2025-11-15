Offese e minacce agli agenti, denunciato veranese

Insulti e atteggiamenti aggressivi contro agenti della Polizia locale di Verano , nei guai un 50enne, denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.

E’ successo al parco Comboni

Ha minacciato e offeso agenti della Polizia Locale: denunciato un 50enne veranese.

Settimana scorsa una pattuglia è intervenuta presso il parco Comboni a seguito di una segnalazione per una lite in corso tra due persone. Gli agenti intervenuti tempestivamente, hanno effettuato un sopralluogo nell’area verde, trovando sul posto un unico individuo in apparente stato di agitazione.

Alla richiesta di spiegare quanto accaduto, l’uomo ha sin da subito assunto un atteggiamento ostile, iniziando a inveire contro gli agenti senza alcuna ragione plausibile.

Insulti e atteggiamento aggressivo

Le sue reazioni, inizialmente verbali, sono rapidamente degenerate in offese e minacce rivolte agli agenti, che hanno mantenuto la calma e le procedure di sicurezza necessarie. Nonostante i ripetuti inviti a collaborare, il veranese ha continuato a tenere un comportamento aggressivo e provocatorio. Vista la situazione è stato avvisato il comandante Ciro Scognamiglio che è intervenuto ed ha denunciato il veranese per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale.