Oggi BrianzAcque debutta sui social. Nel giorno della festività di Sant’Ambrogio l’azienda pubblica che gestisce il ciclo idrico integrato a Monza e Brianza, apre una pagina Facebook e un profilo Instagram.

BrianzAcque diventa social. Dopo l’apertura, nello scorso marzo di un canale Linkedin oggi, lunedì 7 dicembre, l’azienda pubblica che gestisce il ciclo idrico integrato a Monza e Brianza, debutta ufficialmente sui social media con l’apertura di una pagina Facebook e di un profilo Instagram.

A dare il benvenuto sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram un video del presidente e amministratore delegato, Enrico Boerci, che spiega:

“Mai come oggi, con l’emergenza pandemica in atto, capiamo quanto siano importanti la comunicazione e l’informazione attraverso la rete e, in particolare, attraverso i social network. E dunque, siamo impazienti di intraprendere questa nuova esperienza sul web. La nostra presenza sui social rafforzerà l’attività di ascolto e confronto quotidiano con i cittadini e i comuni soci. Anche attraverso questi canali, siamo sicuri di riuscire ad aiutare la Brianza a rialzarsi e ripartire più forte di prima“.