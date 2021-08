Oggi l'addio a Nando, storico ex dipendente del Comune

Oggi, martedì 24 agosto, alle 10, i funerali di Ferdinando Pirola, storico ex dipendente del Comune di Besana Brianza. L'addio a Nando in chiesa parrocchiale.

L'addio a Nando

Nando, per gli amici, aveva 69 anni, colpito da un malore fatale mentre era in montagna. Il besanese è stato per parecchi anni responsabile dei Servizi sociali del Comune di Besana. Apprezzato e stimato da tutti, ha continuato a lavorare per la sua comunità anche dopo la pensione. Era lui infatti ad occuparsi del servizio di amministratori di sostegno ed è stato lui insieme all'ex sindaco ad attivare il servizio di trasporto anziani con l'Auser. Questa mattina nella chiesa parrocchiale l'ultimo saluto alle 10.

I ricordi

Lo ricorda con molta stima, l’ex sindaco Sergio Cazzaniga che ha lavorato con lui dal 2004 al 2009: «Ho sempre apprezzato la sua competenza, professionalità e l’attenzione che ha sempre riposto nei confronti dei cittadini che si rivolgevano all’ufficio dei Servizi sociali, un settore molto delicato con tante problematiche da gestire. Nando era sempre gentile e disponibile con tutti, solare e capace di gestire le situazioni più delicate e complesse". Parole di stima anche dall’attuale sindaco Emanuele Pozzoli: «Per tanti anni è stato responsabile dei Servizi sociali; incalcolabile il numero delle famiglie e delle singole realtà che ha avuto modo di accompagnare in tanti anni di servizio. Ha saputo andare oltre la professione, grazie alla passione per il proprio lavoro e la nostra comunità».

Il besanese, sposato con Luigia, era papà di Diego e Silvia ed era molto conosciuto in città, con tanti amici, che in questi giorni si sono uniti al lutto della famiglia.

