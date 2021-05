“Oggi pulisco io” a Lentate, tra i rifiuti spuntano tostapane e microonde

“Oggi pulisco io”, in 25 nella mattinata di oggi, domenica 16 maggio 2021, hanno partecipato alla giornata di raccolta dei rifiuti organizzata dall’assessorato all’Ecologia del Comune. Tra l’immondizia sono spuntati pure un tostapane e un microonde.

Giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti a Lentate

I volontari si sono ritrovati sul piazzale delle scuole medie (via Giovanni XXIII). Ad attenderli l’assessore all’Ecologia Andrea Pegoraro (insieme alla nipotina Stella) con gli assessori Matteo Turconi e Marco Boffi e il presidente del Consiglio comunale Attilio Amoroso. Armati di pinze raccoglicarte, guanti e sacchi messi a disposizione dall’Amministrazione si sono divisi in zone (vie Bizzozzero, Per Figino, Lago azzurro, Appennini, Groane, Manzoni, Repubblica e le varie piste ciclabili) e hanno fatto piazza pulita dei rifiuti.

L’assessore: “Abbiamo trovato di tutto”

“Abbiamo trovato di tutto, dai rottami alla pattumiera. Perfino un tostapane e un microonde – afferma l’assessore Pegoraro – I rifiuti più ingombranti sono stati portati a bordo strada e domani Econord passerà a ritirarli per lo smaltimento”.