Oggi riapre via Archimede ad Agrate. E prevista nella giornata di oggi, venerdì, la riapertura definitiva al traffico veicolare del sottopasso della Sp13 lungo via Archimede. Un tratto chiuso al traffico dall’inizio dell’anno per consentire i lavori di riparazione di alcune travi in cemento armato che erano state danneggiate a novembre dal braccio meccanico montato sul cassone di un camion.

Rimozione del cantiere

L’Amministrazione comunale attende una comunicazione in queste ore da parte della Provincia di Monza e Brianza, proprietaria del ponte e responsabile dei lavori. A brevissimo dovrebbero infatti concludersi le opere di rimozione del cantiere.

Prove di carico sul ponte

Per quanto invece concernente la viabilità superiore della SP13 sono in programma nella notte tra il 3 e il 4 marzo alcune prove di carico i cui esiti consentiranno di confermare la riabilitazione del ponte alla transitabilità dei mezzi ordinari previsti dal Codice della strada.

