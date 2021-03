Oggi sciopero dei trasporti, ecco perché. Sindacati e lavoratori chiedono il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto il 31 dicembre 2017.

Oggi sciopero dei trasporti, ecco perché

“È la seconda iniziativa di sciopero per un settore che ha sempre lavorato durante la pandemia e che ad oggi ha salari bassissimi a fronte di enormi responsabilità”, così si esprime Sara Tripodi, segretaria generale della Filt (Federazione italiana lavoratori trasporti) Cgil Monza e Brianza, annunciando lo sciopero del personale viaggiante autista e del personale degli impianti fissi per la giornata di oggi, venerdì del 26 marzo anche in Monza e in Brianza.

Uno sciopero del Trasporto Pubblico proclamato per richiedere il rinnovo del Ccnl, il Contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto il 31 dicembre del 2017.

“Ricordiamo – continua Tripodi – che trasportano persone, spesso minorenni. Una volta la professione era riconosciuta oggi sono spesso oggetto di aggressione e molti giovani non voglio più lavorare nel settore. I motivi principali? I costi delle patenti sono molto alti (si paga fino a 4.000 euro per conseguire patenti professionali) e non vengono appagati da un salario decente e da condizioni di lavoro dignitose. Per questa e molte altre ragioni è necessario che il contratto nazionale venga rinnovato”.

“Nel nostro territorio operano aziende pubbliche e private e i rapporti sindacali spesso sono molto conflittuali, è necessario un riordino del settore ed una governance pubblica forte, il trasporto pubblico oltre ad essere sostenibile dal punto di vista ambientale lo deve essere anche dal punto di vista sociale e dei diritti. Oltre alle risorse necessarie al comparto bisogna dare lavoro di qualità, sicurezza e salario a chi opera nel settore”, conclude la segretaria generale della Filt in Brianza.

Di seguito gli orari delle principali società operanti sul territorio di Monza e Brianza, con le fasce di sciopero del personale viaggiante autista del 26 marzo. Il personale degli impianti fissi sciopererà per l’intera giornata.

Gli orari dello sciopero

NET ATM MONZA CITTA’

DALLE 9 ALLE 11,50 DALLE 14,50 A FINE SERVIZIO DEL 26

AUTOGUIDOVIE

DALLE 8,30 ALLE 15 E DALLE 18 A FINE SERVIZIO DEL 26

STIE SEREGNO

DA INIZIO SERVIZIO ALLE ORE 6

DALLE ORE 9 ALLE ORE 12

DALLE 18 A FINE SERVIZIO DEL 26

BETTINI

DALLE 9,00 ALLE 14,50 E DALLE 18,00 A FINE SERVIZIO DEL 26

ZANI

DALLE 8,45 ALLE 15,00 E DALLE 18 A FINE SERVIZIO