Oltre 100 nuovi positivi nell’ultima settimana a Seveso. Da domani test salivari alla scuola “Da Vinci”

Sono 118 i nuovi casi di Covid accertati in città a Seveso nell’ultima settimana. In base all’ultimo bollettino ufficiale diffuso dall’Amministrazione comunale il bollettino complessivo con i numeri da inizio pandemia ad oggi riporta ora 2.414

nominativi, di cui i deceduti sono rimasti 70. Tra i 2.344 trovati positivi al tampone del “coronavirus” 2.241 sono guariti (in 114 nell’ultima settimana).

Covid a scuola a Seveso

Per quanto riguarda l’incidenza dei contagi sull’attività didattica in presenza, negli ultimi 28 giorni sono state riscontrate positività al virus Covid-19 che hanno comportato la messa in isolamento domiciliare (quarantena) per 1 sezione dell’asilo nido Comunale, per 2 classi della scuola dell’infanzia Gianni Rodari, per 6 classi della scuola primaria Enrico Toti, per 4 classi della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci più gli utilizzatori in due giornate di un pullman per il servizio di trasporto scolastico e, relativamente alle paritarie, per 2 classi della scuola dell’infanzia Beata Vergine Immacolata più il pre-scuola.

A tutte queste vanno aggiunte le 5 classi della scuola primaria Bruno Munari con conseguente chiusura del plesso, informazione

già comunicata così come quella della successiva riapertura.

Al via sperimentazione dei test salivari alla scuola “Da Vinci”

L’Istituto Comprensivo Via De Gasperi, tra l’altro, è stato selezionato per la fase di avvio della campagna regionale di test salivari per gli screening scolastici. Il personale dell’Azienda di Tutela della Salute della Brianza eseguirà i test domani nella scuola “Da Vinci”, dopodomani nella scuola “Rodari” e il giorno successivo nella scuola “Munari”.

Il prossimo bollettino sui contagi da virus Covid-19 sarà diffuso, salvo casi particolari, lunedì 24 maggio 2021.