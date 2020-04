Oltre 50 i contagiati a Carate Brianza. Il sindaco “I numeri stanno aumentando. State a casa!”. Sono invece 57 le persone in sorveglianza attiva.

E’ della serata di ieri l’ultimo aggiornamento sulla situazione dei contagi a Carate Brianza. Contagi che vedono al momento 53 casi positivi accertati sul territorio comunale e 57 persone in sorveglianza attiva.

“I numeri stanno aumentando – ha detto il sindaco Luca Veggian – è importante continuare a rispettare con rigore le regole. La situazione è ancora difficile e pericolosa, dobbiamo, come non mai, stare a casa e uscire solo in caso di lavoro o necessità legate alla salute”.



La nuova ordinanza e l’arrivo delle mascherine

"Regione Lombardia – ha precisato il sindaco – ha annunciato che saranno distribuite gratuitamente 3.000.000 di mascherine, 250.000 destinate alla nostra Provincia di Monza e della Brianza. Arriveranno domani (oggi ndr) in Provincia e inizieranno in seguito la suddivisione ai comuni che le distribuiranno attraverso i canali previsti, ovvero: negozi di vicinato, tabaccai, edicole, supermercati e uffici postali. Veggian ha suggerito ai caratesi di evitare di uscire di casa per reperirle dato che oggi, lunedì 6 aprile, non sono ancora disponibili, come confermato anche da Federfarma Lombardia in una nota diffusa proprio questa mattina LEGGI QUI Un grande grazie Intanto ieri pomeriggio, insieme alle ambulanze della Croce Bianca di Giussano, Biassono, Seveso, Mariano Comense e Besana Brianza e Seregno Soccorso, le squadre della Protezione civile di Carate Brianza, Giussano, Triuggio, Verano Brianza, Briosco, Macherio, la Polizia Locale di Carate Brianza e la Polizia stradale di Monza, si sono unite in un grande GRAZIE ai medici, infermieri e a tutto il personale sanitario dell'ospedale di Carate impegnato nell'emergenza Coronavirus. Sotto la foto pubblicata dal sindaco di Carate Luca Veggian sulla pagina Facebook del Comune di Carate.