I Carabinieri hanno arrestato un 31enne e deferito in stato di libertà una coppia di conviventi di 43 e 53 anni

Tra le mutande e il marsupio nascondeva oltre 6mila euro di denaro contante, mentre nel box oltre 18 kg di sostanza stupefacente. La scoperta è stata effettuata dai Carabinieri della Stazione di Verano Brianza che, in occasione di un controllo del territorio a Carate, hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne e denunciato in stato di libertà due persone ritenute responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze illecite.

Oltre 6mila euro nascosti nelle mutande e 18 kg di droga nel box: un arresto e due denunce

L’attività è scattata in seguito ad un controllo alla circolazione stradale eseguito d’iniziativa nei confronti di un’autovettura in transito in via Sardegna, a seguito del quale i militari dell’Arma hanno avviato approfondite verifiche sul posto.

Durante le operazioni, il conducente del veicolo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 18 centimetri – fattispecie per la quale è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere –, nonché di due telefoni cellulari, di una scheda telefonica estera e della somma contante di 6.670 euro, parzialmente nascosta all’interno degli indumenti intimi e in un marsupio, della cui legittima disponibilità l’interessato non ha fornito alcuna giustificazione.

Il deposito di droga nel box

I successivi accertamenti investigativi condotti dai Carabinieri hanno consentito di estendere le operazioni di perquisizione a un box auto situato in uno stabile adiacente al luogo del controllo, risultato nella disponibilità del trentunenne. All’interno del locale è stato individuato un deposito di sostanze illecite, dove sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro oltre 16 chilogrammi di marijuana sigillata in involucri sottovuoto, più di 2 chilogrammi di hashish suddivisi in ovuli e panetti, 81 grammi di biomassa di canapa ripartiti in dodici bustine e 483 grammi di sostanza da taglio. Nel garage erano inoltre custoditi altri 7 telefoni cellulari, una macchina contabanconote, un rilevatore di banconote false e due bilancini di precisione.

Le perquisizioni e i deferimenti

Il prosieguo delle indagini ha portato all’ispezione dell’abitazione di un quarantaquattrenne con precedenti specifici, che viaggiava a bordo del veicolo al momento del controllo stradale; in quel domicilio, situato a Castello di Brianza, i militari hanno bloccato la convivente cinquantaquattrenne dell’uomo mentre tentava di nascondere lo stupefacente, recuperando ulteriori 35 grammi di hashish e procedendo alla denuncia in stato di libertà di entrambi i conviventi.

Il Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, informato delle risultanze d’indagine, ha disposto la presentazione dell’arrestato al giudizio con rito direttissimo. All’esito dell’udienza di convalida svoltasi la mattina successiva, il Giudice ha convalidato l’arresto ed ha disposto nei confronti dell’uomo l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.