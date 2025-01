Omicidio a Bovisio Masciago, chiesti i domiciliari per Stella Boggio. Questa mattina, giovedì, l'udienza di convalida dell'arresto della 33enne che ha ucciso il compagno

La richiesta dei domiciliari

Chiesti i domiciliari a casa dei genitori per Stella Boggio, la 33enne di Bovisio Masciago, cresciuta a Limbiate, che la notte del 7 gennaio ha ucciso il compagno Marco Magagna, 38 anni, nell'appartamento di via Tonale a Bovisio Masciago, dove vivevano, sferrandogli una coltellata al petto che si è rivelata fatale. Questa mattina, giovedì, la donna è stata interrogata in Tribunale a Monza dal gip Marco Formentin per l'udienza di convalida.

Ha confermato la versione dell'autodifesa

Con il volto visibilmente provato e i capelli raccolti, Boggio è arrivata in Tribunale a Monza dal carcere di San Vittore, dove è detenuta da martedì con l'accusa di omicidio, scortata dalla polizia penitenziaria. Rispondendo alle domande del gip ha confermato la sua versione dei fatti resa agli inquirenti subito dopo che lei stessa aveva chiamato i soccorsi e cioé che quella notte ha colpito il compagno con un coltello da cucina per difendersi da un'aggressione che a suo dire non sarebbe stata la prima nel corso della loro tormentata relazione iniziata da pochi mesi.

"E' molto provata"

In Tribunale erano presenti anche i genitori e la sorella della donna. "E' molto provata, ora attendiamo la decisione del giudice sugli arresti domiciliari" ha commentato il suo avvocato, Manuel Messina, ricordando che le indagini sono ancora nelle fasi iniziali.

L'autopsia sul corpo della vittima

Si attende dunque il pronunciamento del gip riguardo la richiesta di misura cautelare alternativa al carcere avanzata dal legale della donna. Sempre questa mattina, giovedì, era fissata l'autopsia sul corpo della vittima, esame che potrà fornire elementi utili alla ricostruzione della dinamica del delitto.