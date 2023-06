Omicidio a Desio: in corso le indagini

Una terribile notizia ha sconvolto la mattinata di oggi domenica 4 giugno a Desio: in un cortile del centro, in via Matteotti, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo su un ballattoio, in una casa di ringhiera.

Probabilmente si tratta di un accoltellamento e la vittima sembrerebbe straniera.

Ad occuparsi delle indagini è il Comando dei Carabinieri di Desio, guidato dal Comandante maggiore Luigi Perrone, con l'ausilio della Scientifica. In questo momento si sta cercando l'arma del delitto ed una plausibile ricostruzione dell'accaduto.

Ad occorrere sul luogo è stato anche il sindaco di Desio Simone Gargiulo, sgomento e colpito dal fatto come la città tutta, che mai si sarebbe voluta risvegliare quest'oggi apprendendo questa bruttissima notizia.