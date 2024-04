Omicidio a Esino: la vittima è l'assessore Pierluigi Beghetto, residente ad Usmate Velate

Due comunità sotto choc, quella di Esino e di Usmate Velate, e dolore per l'omicidio commesso nella mattinata di oggi, domenica 21 aprile 2024, ad Esino. La vittima è l'assessore Pierluigi Beghetto, 53 anni. Secondo le prime sommarie informazioni l'uomo sarebbe stato accoltellato a morte mentre era in strada, forse con un falcetto. Volontario e apicoltore, l'uomo aveva una casa ad Esino ma abitava ad Usmate Velate.

Omicidio a Esino: la vittima è l'assessore Pierluigi Beghetto, originario di Usmate Grande appassionato di apicoltura, titolare della Azienda agricola Montana di Esino, Beghetto era stato eletto nel 2020 ed era componente della Giunta diretta dal Sindaco Pietro Pensa. Ancora tutti da chiarire i contorni dell'assurda tragedia avvenuta stamattina. Quel che è certo è che l'allarme che ha messo in moto la macchina dei soccorsi è scattato intorno alle 9. Mobilitati i Carabinieri mentre la centrale operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e urgenza ha inviato sul posto, ovvero nella zona tra via Stoppani e via Verdi un'ambulanza con a bordo il personale del Soccorso Bellanese. Non solo ma per velocizzare le operazioni di cura è stata fatta alzare in volo da Sondrio, e dirottato a Esino, anche l'eliambulanza con a bordo l'equipe medica. Purtroppo tutto è risultato vano e ai soccorritori non è rimasto che il compito di dichiarare il decesso dell'assessore Pierluigi Beghetto. Sconvolto il sindaco Pietro Pensa, che si è precipitato a Usmate per avvisare la moglie della vittima, originaria di Usmate Velate.

Le indagini

Al momento sono in corso le indagini per ricostruire i contorni dell'omicidio a Esino. Alla base del movente potrebbe esserci una discussione per futili motivi, una lite tra vicini poi sfociata in un evento violento; l'ipotesi è che l'omicida presenti disturbi psichiatrici e che sia conosciuto in paese per le sue difficoltà economiche.

"Il sindaco e i membri della Giunta esprimono cordoglio e sgomento per l'improvvisa e tragica morte del consigliere Pierluigi Beghetto, in carica dall'ultimo mandato - queste le parole dell'Amministrazione durante la conferenza stampa improvvisata per i giornalisti accorsi sul fatto - Nel rispetto del dolore della sua famiglia e del lavoro degli inquirenti sindaco e rappresentanti dell'amministrazione comunale non rilasceranno ulteriori dichiarazioni su questa tragica vicenda che ha scosso profondamente tutti noi e l'intera comunità di Esino Lario".

Sul posto il magistrato Giulia Angeleri

Sul posto è arrivato anche il magistrato Giulia Angeleri per occuparsi del caso.

"Erano vicini di casa, uno abitava al piano terra e l'altro al secondo piano - ha spiegato il sindaco Pensa, rispondendo alle domande dei giornalisti, visibilmente commosso - L'assassino non aveva mai dato problemi, viveva solo. Beghetto non mi aveva mai detto niente. Pierluigi era una grande persona, sempre disponibile per tutti, ma non lo dico adesso perchè capita questo: era proprio così, disponibile, buono, gentile, mite, ha sempre lavorato per la comunità, senza badare né al tempo né ai suoi impegni personali; è una perdita senza pari, ci eravamo sentiti l'altro giorno, il paese è piccolo, le cose da fare le ha sempre fatte lui. Lascia una moglie e due figli, uno di 17 e uno di 24 che stanno venendo qui (residenti a Usmate, ndr). Lui ha dedicato la sua vita per il paese, facendo tante attività da volontario, aiutava anche nella stazione sciistica locale".

Il cordoglio del sindaco di Usmate Velate Lisa Mandelli

Anche il sindaco di Usmate Velate Lisa Mandelli ha espresso il cordoglio dell'Amministrazione comunale per la tragica scomparsa del suo concittadino usmatese.