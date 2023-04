Omicidio Attanasio, sei condanne all'ergastolo nel processo in Congo. La sentenza è stata emessa questa mattina, venerdì.

Omicidio Attanasio, sei condanne all'ergastolo nel processo in Congo

Ergastolo per i sei imputati nel processo in Congo per l'omicidio dell'ambasciatore originario di Limbiate Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista Mustapha Milambo. Dopo vari rinvii, la sentenza di condanna è stata emessa questa mattina, venerdì 7 aprile, dal giudice del tribunale militare di Kinshasa. La pubblica accusa aveva chiesto la pena di morte.

Risarcimento di due milioni allo Stato italiano

Contestualmente alla condanna al carcere a vita, ai sei imputati è stato imposto anche un risarcimento di due milioni allo Stato italiano. Secondo i giudici congolesi, sono loro i componenti del commando armato che la mattina del 22 febbraio 2021 ha assalito il convoglio delle Nazioni Unite sul quale viaggiavano le tre vittime, colpendole a morte. Cinque persone sono state arrestate mesi fa, il sesto componente della banda invece, che sarebbe il capo, risulta ancora latitante.

"Difficile esprimere un giudizio"

"Abbiamo appena appreso della sentenza, mi è difficile esprimere un giudizio su questo processo perché non lo abbiamo seguito. I nostri avvocati stanno ancora esaminando gli atti. Almeno non è stata data la pena di morte come chiesto dalla pubblica accusa" è stato il primo commento del papà dell'ambasciatore, Salvatore Attanasio.

Per dire "No alla pena di morte", su iniziativa della moglie di Luca Attanasio, Zakia Seddiki, era partita una petizione online sulla piattaforma su Change.org che in poche settimane ha raggiunto quasi 25mila firme.