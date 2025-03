Omicidio nella Bergamasca, fermati due uomini in Brianza

Due uomini, uno residente a Monza, l'altro a Bergamo, sono stati fermati a Biassono nell'ambito delle indagini sull'omicidio di un uomo di 58 anni di Valbrembo

Il cadavere

La vittima è un uomo di 58 anni, trovato morto nella sua abitazione di Valbrembo, in provincia di Bergamo. Dell'uomo non si avevano più notizie da venerdì e, dopo l'allarme dato da un conoscente che non riusciva a mettersi in contatto, il cadavere è stato trovato nella sua casa con profonde ferite alla testa.

I carabinieri intervenuti sul posto hanno trovato il cadavere in una pozza di sangue, poi è intervenuto anche il pm della Procura di Bergamo titolare dell'indagine per capire la genesi del decesso (le ferite al capo paiono compatibili con un oggetto contundente), i tempi (il dramma potrebbe essere stato consumato anche venerdì) e i responsabili. La casa è stata posta sotto sequestro e il pm ha disposto l'autopsia.

Il fermo in Brianza

Le indagini potrebbero aver una svolta dopo che due uomini, uno residente a Monza, l'altro a Bergamo, sono stati fermati nel corso di un controllo dai Carabinieri della Stazione di Biassono effettuato nella notte tra sabato e domenica

I due sono attualmente in stato di fermo, al momento indiziati dell'omicidio del 58enne bergamasco