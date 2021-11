Bovisio Masciago

Omissione di soccorso, 79enne denunciata. La pensionata si era allontanata dopo l'incidente con una donna di 81 anni in bicicletta, è stata rintracciata dalla Polizia Locale

Omissione di soccorso, 79enne denunciata

Se ne è andata dopo un incidente con feriti senza lasciare le sue generalità, è stata denunciata per omissione di soccorso. Nei guai un’automobilista bovisiana di 79 anni che giovedì è rimasta coinvolta in un sinistro con una concittadina di 81 anni in bicicletta.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto verso le 12,20 in via Roma, a Bovisio Masciago, all’altezza del civico 75. Entrambe le anziane procedevano nel medesimo senso di marcia, in direzione della stazione ferroviaria. L'incidente è avvenuto mentre l'auto stava sorpassando il velocipide.

Ha chiesto di spostare l'auto ma se n'è andata

La bovisiana alla guida, notata la donna a terra, si è fermata e poco dopo è giunta una pattuglia della Polizia Locale che transitava per caso. Quindi la chiamata al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza e l’auto medica per soccorrere per la donna ferita. L’anziana automobilista ha quindi chiesto agli agenti se poteva spostare l’auto, visto che era in mezzo alla strada. Loro, pensando fosse una testimone hanno acconsentito ma lei se n’è proprio andata.

Rintracciata l'auto poco distante

Quando alcuni passanti hanno fatto notare alla Locale che l’altra signora coinvolta nel sinistro era proprio lei, sono iniziate le ricerche. Poco dopo la Citroen è stata trovata parcheggiata a circa un chilometro di distanza. Colore e danni alla carrozzeria corrispondevano, quindi tramite la targa gli agenti sono riusciti a risalire al proprietario, il marito della donna, quindi a lei e a convocarla in comando dove le è stata contestata l’omissione di soccorso. La donna di 81 anni è stata accompagnata all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo per accertamenti.