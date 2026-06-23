L'Asst ha ricordato l'attivazione del numero 116117, dove risponderanno medici e infermieri delle case di comunità per evitare di congestionare i pronto soccorso

In questi primi giorni d’estate, caratterizzati da un forte caldo, sono diverse le persone che si sono rivolte nei pronto soccorso del territorio per chiedere assistenza.

Ondata di caldo, parte la campagna informativa “Fa caldo? Chiamaci”

Per questo motivo l’Asst Brianza ha voluto rilanciare la campagna informativa promossa dal Sistema Sanitario di Regione Lombardia “Fa caldo? Chiamaci”, per sottolineare i servizi attivi ed evitare così di congestionare le strutture sanitarie, adibite invece per interventi più urgenti.

Le alte temperature di questi giorni possono rappresentare infatti un rischio per la salute, soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e chi convive con patologie croniche.

Il numero per parlare con medici e infermieri

Per informazioni, consigli sanitari e supporto non urgente è attivo il Numero Unico Europeo 116117, che consente di entrare in contatto con medici e infermieri delle Case di Comunità del territorio, pronti a fornire indicazioni e assistenza.

Asst ha inoltre sottolineato come, per affrontare al meglio l’ondata di calore, è importante: bere acqua regolarmente; evitare di esporsi nelle ore più calde della giornata; prestare attenzione alle persone più vulnerabili.