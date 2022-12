Operaio di Desio beccato mentre acquista droga nel boschetto

Un operaio 43enne di Desio è stato fermato dai carabinieri della Stazione di Giussano nel boschetto tra Inverigo e Briosco.

Fermato nella notte

Ieri notte attorno all’una e mezza, a Briosco, in prossimità del confine con il comune di Inverigo, un operaio 43enne di Desio è stato fermato dai carabinieri della Stazione dei carabinieri di Giussano mentre percorreva via I Maggio di Briosco - provenendo da via Fornacetta - alla guida della sua Toyota C4R.

La perquisizione

Immaginando che il 43enne potesse aver acquistato della droga nel vicino boschetto del comune di Inverigo - ipotesi poi confermata - considerati anche i suoi precedenti in materia di stupefacenti, i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione personale e del veicolo trovando nella portiera della vettura due dosi di cocaina acquistata qualche minuto prima.

Ritiro della patente e segnalazione

All’uomo, è stata ritirata la patente di guida e notificato il procedimento amministrativo volto all’applicazione del foglio di via obbligatorio dei comuni di Briosco e Inverigo. Sarà inoltre nuovamente segnalato all’autorità amministrativa quale assuntore di stupefacenti.