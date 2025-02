Intervento di ambulanza, automedica e Polizia locale questa mattina, giovedì 5 febbraio, in una ditta di via Molgora a Camparada.

Operaio infortunato e soccorso in una ditta di Camparada

L'intervento è scattato intorno alle 11.30 a causa di un infortunio lavorativo che ha coinvolto un operaio 28enne. In base alle prime informazioni l'uomo sarebbe rimasto infortunato ad una mano ma la dinamica precisa dell'incidente è ancora da chiarire nel dettaglio.

Inizialmente i soccorsi si sono mobilitati in codice rosso, poi dopo una prima valutazione sul posto, il codice dell'intervento è stato derubricato a giallo e il 28enne trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Presenti al momento sul posto anche gli agenti della Polizia locale di Camparada.