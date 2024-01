Operaio travolto da un furgone mentre effettua i lavori di posa della fibra

Ha riportato una frattura ad una gamba, ma può considerarsi fortunato l'operaio che nella mattinata di oggi, lunedì 26 gennaio, è stato investito mentre stava effettuando alcuni lavori per la posa della fibra ottica lungo la strada.

Travolto nel centro di Vimercate

E' accaduto nel centro storico di Vimercate. L'operaio, un 24enne residente nella Bergamasca, stava lavorando lungo via Mazzini, proprio all'altezza dell'incrocio con via Garibaldi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale giunti sul posto, l'uomo era inginocchiato a terra per effettuare un intervento in un pozzetto. In quel momento da via Garibaldi è sopraggiunto un furgone.

Gamba schiacciata da un furgone

Il conducente, un uomo di Vimercate di 51 anni, giunto allo stop, dopo essersi accertato che dalla sua sinistra non sopraggiungessero altri veicoli (via Mazzini è a senso unico) ha incominciato una manovra di svolta a destra. Non si è però accorto della presenza dell'operaio, centrandolo in pieno. Una delle ruote del furgone, in particolare, ha schiacciato una gamba dell'uomo. Il conducente del mezzo, allertato dalle urla, ha fermato tempestivamente la corsa evitando un epilogo tragico.

Sul posto, oltre alla Locale, è giunta un'ambulanza che ha trasferito l'operaio 24enne all'ospedale di Vimercate. Qui i medici hanno accertato la frattura alla gamba e altre ferite.

La sanzione

La Polizia ha proceduto anche ad elevare una sanzione nei confronti dell'azienda che stava effettuando i lavori in quanto la presenza dell'operaio sulla carreggiata non era stata segnalata in modo adeguato e conforme alla normativa.