Se la caverà con un riposo forzato di 45 giorni l’operatore ecologico investito da un mezzo aziendale in via Vivaldi, alla Sacra Famiglia di Cesano Maderno, questa mattina, lunedì 27 maggio.

Operatore ecologico investito dal mezzo in retromarcia

L’infortunio sul lavoro è avvenuto alle 8.20 circa. L’uomo, classe 1966, è stato investito, per cause ancora in fase di accertamento, dal mezzo di Gelsia Ambiente in retromarcia durante le operazioni di raccolta rifiuti da parte degli operatori e ha riportato una lesione seria a un braccio. Dopo le cure sul posto, il 57enne, seguito in ogni fase da personale di Gelsia Ambiente, è stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza ed è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia d’urgenza.

I soccorsi attivati in codice rosso

Dato l’allarme, sul posto, attivati in codice rosso, il più grave della scala dell’emergenza-urgenza, si sono precipitate un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno. I medici del San Gerardo che hanno preso in cura l’operatore ecologico lo hanno giudicato guaribile, salvo complicazioni, in un mese e mezzo. La Polizia Locale, intervenuta in via Vivaldi con una pattuglia per i rilievi del caso, trasmetterà ora la notizia di reato alla Procura di Monza.

La società

In attesa di conoscere gli esiti degli accertamenti in corso, Gelsia Ambiente si è immediatamente messa a disposizione delle autorità competenti per contribuire a chiarire ogni aspetto della vicenda. La società e tutto il Gruppo esprimono rammarico per l’accaduto e assicurano la massima vicinanza al lavoratore e alla sua famiglia, per qualunque tipo di necessità.