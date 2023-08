Importante operazione antiprostituzione a Caponago : la Polizia locale in collaborazione con i Carabinieri di Agrate , ha individuato due soggetti responsabili di oltre cento violazioni in materia di prostituzione, tutte regolarmente contestate una volta accompagnati in comando.

Operazione antiprostituzione: individuati due soggetti responsabili di oltre cento violazioni

Nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 agosto, la Polizia locale di Caponago ha effettuato un'operazione notturna organizzata ed in collaborazione con il Comando Stazione di Agrate finalizzata al contrasto alla prostituzione durante la quale si è proceduto alla identificazione certa, mediante rilievi dattiloscopici effettuati presso la sede del Comando Compagnia di Vimercate, di due soggetti dediti da tempo all'attività di prostituzione sul territorio caponaghese. Gli identificati sono risultati infatti corresponsabili di oltre 116 violazioni al Regolamento di Polizia Urbana in materia di prostituzione e in ben 17 casi di violazioni penali per Atti Osceni in Luogo Pubblico.

Gli accertamenti

Gabriele Garberoglio nel gennaio di quest'anno. Dopo le procedure di identificazione che sono proseguite tutta la notte i soggetti fermati sono stati poi accompagnati presso la sede della Polizia locale di Caponago per la contestazione delle violazioni consumate nel territorio di Caponago. Con questa operazione si è conclusa una campagna di antiprostituzione e sicurezza urbana avviata dagli agenti del comandantenel gennaio di quest'anno.

La soddisfazione delle istituzioni

Fondamentale in questi mesi di lavoro è stato il controllo del territorio, reso possibile grazie all'avveniristico impianto di videosorveglianza attivo sull'intero paese: