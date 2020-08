E’ andata bene l’operazione alla quale è stata sottoposta Michaela Binato, la 26enne da undici mesi in coma per un aneurisma.

Operazione riuscita per Michaela, in coma per un aneurisma

Dopo due settimane di degenza all’ospedale Humanitas di Rozzano, Michaela Binato, di Limbiate, è tornata all’Istituto clinico Quarenghi di San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo, dove da aprile sta seguendo un delicato percorso di riabilitazione neuromotoria. L’operazione a cui è stata sottoposta è riuscita.

In questi mesi non sono mancati i miglioramenti

In questi mesi per Michaela non sono mancati i miglioramenti. “I medici ci hanno detto che pur non riuscendo ancora a comunicare, riesce a capire” ha spiegato mamma Lucia commossa. Per la 26enne limbiatese in coma da undici mesi per un aneurisma la speranza si trova in una clinica neuroriabilitativa in Austria, a Hochzirl, vicino Innsbruck, che propone terapie sperimentali e utilizza macchinari all’avanguardia.

La speranza in una clinica neuroriabilitativa in Austria

Degenza e cure però sono molto costose, si parla di circa centomila euro, così a febbraio la famiglia Binato aveva avviato una raccolta fondi che stava andando benissimo. Tante le donazioni ma numerose erano state anche le iniziative di solidarietà organizzate nei locali e allo stadio. Poi la brusca battuta d’arresto con l’emergenza Covid.

La forza e la determinazione di mamma Lucia

Ma mamma Lucia è combattiva e non si arrende: “Voglio fare di tutto per offrire a mia figlia le cure migliori portandola in Austria” ha detto con molta forza a determinazione. Per dare una mano alla famiglia Binato è stata aperta la pagina Facebook “Insieme per Michaela”.

