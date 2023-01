Ordina un pacco su internet, ma le arrivano... 3 kili di marijuana

Quando ha aperto il pacco mai si sarebbe aspettata di trovarvi all’interno quel contenuto a dir poco... stupefacente. Una sorpresa incredibile quella fatta da una donna di Usmate Velate che nei giorni scorsi ha inconsapevolmente ritirato in tabaccheria una più che discreta quantità di marijuana.

Ordina un pacco su internet, ma le arriva la droga

Il punto è che ovviamente non solo la donna quella roba non l’aveva mai ordinata (e ci mancherebbe altro...), ma nemmeno è riuscita a spiegarsi come tutta quella particolare mercanzia fosse finita tra i suoi pacchi. La curiosa scoperta è stata fatta al "Cayo Largo" di via Roma, bar che tra i propri servizi si offre anche come punto ritiro per consegne e spedizioni. La donna è entrata come di consueto per ritirare un pacco. Il titolare si è però accorto che tra le giacenze ce n’era un altro, mai ritirato:

"Era qui da prima di Natale, ma la signora non era mai venuto a ritirarlo ed è rimasto chiuso qui per un mesetto, anche io me ne stavo dimenticando a dire il vero - racconta Gianni Beretta, ovviamente estraneo alla vicenda - Quando l’altro giorno è venuta a prendere un’altra spedizione, ho fatto notare che c’era anche l’altro pacco".

La sorpresa... stupefacente

La signora ha chiesto di vedere la confezione, ricordando sì di aver ordinato qualcosa, ma essendo ormai passato più di un mese aveva dimenticato di cosa si trattasse. Ritirato il collo, la signora è tornata poco dopo con un'aria piuttosto allarmata. E ne aveva tutte le ragioni. Perché dal bordo della confezione è spuntata una notevole quantità di marijuana, quantificata successivamente in circa 3 kilogrammi:

"Aveva tutta l’aria di essere erba - dice ancora il titolare del “Cayo Largo” - Mi sono un po’ preoccupato anche io, anche perché ho pensato subito al fatto che tutta quella roba era rimasta qui, nel retro del bar, per molto tempo insieme a tutti gli altri pacchi. Incredibile davvero, non mi era mai capitata una cosa del genere e onestamente mai avrei potuto nemmeno immaginarla".

L'intervento dei Carabinieri

A quel punto la donna ha immediatamente contattato i Carabinieri per esporre la questione e mostrare il pacco incriminato. Presa in carico la segnalazione della donna, le Forze dell’ordine hanno dato avvio alle indagini, attualmente in corso al fine di fare chiarezza su quanto accaduto e risalire al vero destinatario del pacco.