Ordinanza anti slot, multati i primi bar a Nova Milanese. La scorsa settimana sono iniziati i sopralluoghi nei locali della città e non tutti erano in regola: la sanzione di 150 euro è arrivata a due titolari.

Il regolamento

A settembre era stato approvata all’unanimità in Consiglio Comunale un regolamento con la finalità di disincentivare la ludopatia. Il Comune, così, ha pensato di condizionare le fasce orarie in cui è consentito l’utilizzo delle slot machine: non è più possibile, dunque, giocare dalle 8,30 alle 11,30, dalle 14 alle 16 e dalle 21 alle 23. Inoltre, attraverso una parziale defiscalizzazione, l’Amministrazione premierebbe chi decide di disinstallare le macchinette dal proprio locale.

In vigore dal 1 gennaio

L’attuazione della norma era prevista per il primo gennaio. Ad inizio anno, la Polizia locale aveva effettuato una campagna di informazione nei locali della zona, consegnando ai titolari delle attività un regolamento dettagliato. Dalla scorsa settimana, poi, sono iniziati i controlli. I primi bar oggetto di verifica sono risultati motivati e osservanti della normativa contro la ludopatia.

Ordinanza anti slot, primi bar multati

Ma sabato 15 febbraio i Carabinieri della caserma cittadina hanno già scovato due attività inadempienti. Ecco arrivate le prime sanzioni: un locale in via Favaron e un altro in via Grandi, hanno già ottenuto la prima segnalazione. Centocinquanta euro di multa. Alla terza segnalazione è prevista la sospensione della licenza dell’attività.