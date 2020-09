Ordinati 23 nuovi sacerdoti dall’arcivescovo Delpini. Tra i nuovi preti un ex insegnante di matematica e uno studente di ingegneria aerospaziale. Fra i novelli don anche alcuni brianzoli.

Ordinati 23 nuovi sacerdoti dall’arcivescovo Delpini

Oggi, sabato 5 settembre, alla Celebrazione solenne nella cattedrale hanno partecipato oltre ai familiari dei futuri presbiteri, gli amici, i fedeli delle parrocchie seppure in numero contingentato a causa delle misure di distanziamento sociale dovute all’emergenza sanitaria. I futuri preti della Diocesi di Milano provengono principalmente dalle zone di Monza e di Lecco, hanno un’età compresa tra i 25 e i 38 anni e diversi percorsi di studio e lavorativi alle spalle.

Le parole dei nuovi sacerdoti

Marco della Corna, 34 anni, è stato un insegnante di matematica, prima di decidersi a “fare i conti con Dio”, come gli piace dire. Giacomo Trevisan, 34 anni, è stato uno studente di ingegneria aerospaziale. «Le stelle mi avevano conquistato – spiega – Anni belli e intensi, poi decisi di cambiare aria e feci l’Erasmus in Germania; pensavo di farmi le ossa, imparare una nuova lingua, scoprire l’ingegneria tedesca. In realtà stavo cercando qualcos’altro».

Simone Zappa, 25 anni, il più giovane della classe, è invece entrato in Seminario subito dopo la maturità scientifica. «La scintilla vera e propria è scattata durante una confessione, nel Natale 2012. Il prete dell’oratorio mi chiese se avevo mai pensato al sacerdozio. Dapprima fui un po’ spiazzato, poi compresi che quella domanda aveva intercettato una mia ricerca profonda».

l commento del rettore del Seminario

«La diversità, sia nell’età, sia nei percorsi di vita è la ricchezza di questa classe che ha sempre testimoniato una grande vivacità intellettuale e spirituale all’interno della comunità del Seminario», dichiara il rettore del Seminario, mons. Michele Di Tolve. Il motto scelto dai nuovi sacerdoti è un versetto tratto dal Vangelo di Giovanni: “Perché il mondo creda” (Gv 17,21).

Ordinato un candidato del Nicaragua

Insieme ai seminaristi l’Arcivescovo ha ordinato al sacerdozio anche un candidato proveniente dal Nicaragua, Esler Salatiel Miranda Cruz, che ha ricevuto l’ordinazione diaconale nel suo paese di origine e vive in Italia da alcuni anni. Il neo sacerdote avrà una destinazione in diocesi non ancora formalizzata.

Preti ai tempi del Covid

Nella storia della Chiesa ambrosiana, gli ordinati di quest’anno saranno ricordati come i primi candidati al presbiterio divenuti preti ai tempi del Covid. La pandemia ha, del resto, condizionato la loro vita, a cominciare dal percorso di formazione in Seminario che hanno completato, durante il lockdown, da remoto, prima seguendo le lezioni dalle proprie stanze, essendo per ragioni di sicurezza interdette le aule, e poi dalle proprie case. Le misure anti contagio hanno poi costretto lo stesso Arcivescovo a posticipare la data della loro ordinazione, precedentemente stabilita il 13 giugno.

Ordinati 23 nuovi sacerdoti: ecco chi sono

1. BOLDRINI PAOLO

20/11/1989 Parrocchia Regina Pacis – Cusano Milanino (MI) VII della CP “Madonna della Cintura”

Destinazione: Vicario Parrocchiale delle Parrocchie Ss. Pietro e Paolo in Sacconago; S. Edoardo; S. Croce, tutte nel comune di BUSTO ARSIZIO

2. CAGLIANI RICCARDO

03/03/1993 Parrocchia Ss. Giuseppe e Fiorano in Verderio (LC) III, della CP “Beata Vergine Maria Addolorata” in Paderno d’Adda

Destinazione: Vicario Parrocchiale della Comunità Pastorale “Madonna delle Grazie” in Cantù

3. CASTIGLIA FRANCESCO

16/10/1992 Parrocchia Ss. app. Pietro e Paolo in Borsano di Busto Arsizio (VA) IV

destinato agli studi

4. CINISELLI MARCO

31/03/1992 Parrocchia Ss. Nazaro e Celso – Bresso (MI) VII della CP “Madonna del Pilastrello”

Destinazione: Vicario Parrocchiale della Comunità Pastorale “Santo Crocifisso” in Tradate

5. DELLA CORNA MARCO

20/05/1986 Parrocchia S. Eusebio e Ss. Maccabei – Besana Brianza, V della CP “S. Caterina”

Destinazione: Vicario Parrocchiale della Comunità Pastorale “Madonna del Rosario” in Lecco e incaricato della Pastorale giovanile della città di Lecco

6. FERRARI SAMUELE

01/08/1990 Parrocchia S. Ambrogio in Cinisello Balsamo (MI) VII, residente in Cinisello Balsamo

destinato agli studi

7. FORMENTI STEFANO

19/03/1995 Parrocchia Madonna di Lourdes in Lissone V, della CP “S. Teresa Benedetta della Croce”

Destinazione: Vicario Parrocchiale della Comunità Pastorale “Visitazione di Maria Vergine” in Cormano

8. FORNASIERI ALESSANDRO

16/06/1988 Parrocchia S. Carlo in Gorgonzola (MI) VI della CP “Madonna dell’Aiuto”

Destinazione: Vicario Parrocchiale delle Parrocchie Resurrezione di Gesù; S. Maria Nascente e Beato Mazzucconi in Cascina Gatti, tutte nel comune di Sesto San Giovanni

9. FUMAGALLI RICCARDO ANSELMO

21/04/1993 Parrocchia S. Ambrogio – Merate (LC) III, residente in Merate

Destinazione: Vicario Parrocchiale delle Parrocchie: S. Alessandro, S. Maria Solaro, nel comune di MOZZATE; S. Maria Assunta, nel comune di CARBONATE; Ss. Quirico e Giulitta, nel comune di LOCATE VARESINO

10. MARCUCCI LUIGI

27/05/1982 Parrocchia S. Giovanni Battista – Binago (CO) II, residente in Binago

Destinazione: Vicario Parrocchiale della Comunità Pastorale ”San Paolo VI” in Lonate Pozzolo

11. MOLTENI MARCO

25/08/1991 Parrocchia S. Maria Assunta – Dolzago (LC) III, residente in Dolzago

Destinazione: Vicario Parrocchiale della Comunità Pastorale ”Beato don Carlo Gnocchi” in Inverigo

12. NOVATI LUCA

30/04/1988 Parrocchia SS. Redentore – Legnano (MI) IV, residente in Legnano

Destinazione: Vicario Parrocchiale delle Parrocchie S. Maria di Lourdes, S. Ildefonso, S. Giuseppe della Pace, tutte nel comune di Milano

13. RUFFINONI MARCO

07/11/1994 Parrocchia S. Antonio ab. – Introbio (LC) III. della CP “Madonna della Neve” in Primaluna (LC)

Destinazione: Vicario Parrocchiale della Comunità Pastorale “San Nicone Besozzi” in Besozzo

14. SACCHI ALESSANDRO PIERO

09/02/1994 Parrocchia S. Eurosia in Binzago – Cesano Maderno V

Destinazione: Vicario Parrocchiale delle Parrocchie S. Martino, SS. Trinità in San Salvatore, S. Lorenzo diacono e m. in Gurone, tutte nel comune di Malnate

15. SALA MARCO

27/06/1989 Parrocchia S. Carlo in Valaperta – Casatenovo (LC) III della CP “Maria Regina di tutti i Santi”

Destinazione: Vicario Parrocchiale della Comunità Pastorale “San Fermo” in Nerviano

16. SALERI DANIELE

23/11/1986 Parrocchia S. Giorgio in Limbiate (MB) VII

Destinazione: Vicario Parrocchiale delle Parrocchie Ss. Cornelio e Cipriano, S. Bartolomeo in Cantalupo, tutte nel comune di CERRO MAGGIORE

17. SCARLINO LUIGI SALVATORE

20/01/1984 Parrocchia origine: S. Giovanni Battista – Monza, Parrocchia di fatto: S. Angelo – Rozzano (MI) VI

della CP “Discepoli di Emmaus”

Destinazione: Vicario della Comunità Pastorale “ Discepoli di Emmaus” in Rozzano

18. SCOTTON RONEL

29/12/1989 Parrocchia BV Immacolata in Binzago–Cesano Maderno, V

Destinazione: Vicario della Comunità Pastorale “S. Ambrogio” in Parabiago

19. TREVISAN GIACOMO

17/01/1986 Parrocchia Ss. Pietro e Paolo – Samarate (VA) II, della CP “Maria Madre della Speranza”

Destinazione: Vicario parrocchiale delle Parrocchie SS. Redentore e S. Francesca Romana, nel comune di Milano

20. TRINCHIERI SIMONE

19/07/1993 Parrocchia Gesù a Nazaret – Milano I

Destinazione: Vicario della Parrocchia S. Giuseppe nel comune di Sesto San Giovanni

21. VALSECCHI LORENZO

13/04/1993 Parrocchia Ss. Vito e Modesto – Civate (LC) III

Destinazione: Vicario della Comunità Pastorale “Madonna dell’Aiuto” in Gorgonzola

22. ZAPPA SIMONE

02/07/1995 Parrocchia S. Paolo – Cantù (CO) V

Destinazione: Vicario parrocchiale delle Parrocchie Ss. Nazaro e Celso nel comune di Bellano; S. Lorenzo nel comune di Vendrogno; eesponsabile di Pastorale giovanile del Decanato Alto Lario

