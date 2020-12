Oreno non ci sta e si mobilita per salvare il Viale della Rimembranza dall’imponente riqualificazione programmata dall’Amministrazione comunale di Vimercate lungo via Rota.

Oreno si mobilita per salvare il Viale della Rimembranza

Una fila lunghissima che ha collegato idealmente l’oratorio al cimitero. Alla fine si sono contati quasi 500 lumini accesi posati lungo il tratto orenese di via Rota. Così i residenti della frazione e non solo hanno accolto l’appello di un gruppo di cittadini e della Consulta. In tanti domenica pomeriggio, al calar del sole hanno portato la propria candela per illuminare quel tratto di strada oggetto di un progetto di riqualificazione varato dall’Amministrazione comunale, che non convince. I promotori dell’iniziativa hanno ribadito che così come è stato pensato l’intervento snaturerebbe un luogo storico a cui gli orenesi sono molto legati. L’intento è quello di convincere la Giunta 5 Stelle ad apportare una serie di modifiche.

