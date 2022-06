Un uomo di 65 anni è stato trovato senza vita ieri, lunedì 27 giugno, nella sua casa di Ornago.

Tragedia a Ornago, 65enne trovato morto in casa

Il ritrovamento è avvenuto nel tardo pomeriggio in un appartamento di via Borsellino. Tempestiva la chiamata ai soccorsi: sul posto è subito giunta un'ambulanza ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Oltre ai soccorritori si sono portati in via Borsellino anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale di Ornago. Dai primi accertamenti il 65enne, che faceva il dentista, pare sia stato colto da un improvviso malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo.