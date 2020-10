Ornago: ambulanza e automedica in via Grassi per un infortunio sul lavoro

Soccorsi in via Grassi a Ornago per un infortunio sul lavoro. L’allarme è scattato intorno alle 15.30. Sul posto anche il Corpo di Polizia locale Brianza Est.

Infortunio sul lavoro a Ornago

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 ottobre, in un’azienda di forniture tessili industriali di via Grassi a Ornago. La chiamata al 112 è scattata intorno alle 15.30 per un giovane di 19 anni rimasto infortunato, anche se la dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Sul posto sono accorse un’ambulanza e l’automedica che hanno prestato le prime cure al giovane, le cui condizioni sembrerebbero serie ma non gravissime. Il 19enne è stato poi trasportato in ospedale in codice giallo. In via Grassi sono intervenuti anch gli agenti del Corpo di Polizia locale Brianza Est.

