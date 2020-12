Ornago: malore nel parcheggio, anziano in gravi condizioni

Malore nel parcheggio, anziano soccorso in gravi condizioni. E’ successo a Ornago, poco dopo le 15: sul posto ambulanza e automedica per cercare di salvare la vita di un 71enne.

Malore nel parcheggio

Attimi di grande paura in via Burago, nel parcheggio antistante l’Osteria della Buona Condotta, dove un anziano è stato soccorso in seguito a un malore che lo ha colto all’improvviso. Inizialmente le sue condizioni sono apparse serie, ma non gravi, tanto che i sanitari del 118 sono intervenuti in codice giallo. Dopo le prime cure sul posto, il quadro clinico è repentinamente peggiorato: il 71enne è stato quindi trasportato con la massima urgenza al più vicino ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

