Ornago piange la sua Befana sorridente. Si è spenta a 93 anni Carla Villa, anima del volontariato locale e conosciuta da tutti in paese.

Epifania in Rsa

Storica volontaria dell’Auser, Carla Villa era conosciuta soprattutto per le sue visite all’Rsa di Ornago. In particolare nel giorno dell’Epifania, quando indossava i panni della Befana per consegnare caramelle e dolciumi agli ospiti della struttura.

“Carla ci mancherà tanto – commenta il sindaco di Ornago Daniel Siccardi – Ha trascorso un’intera vita assieme alla nostra comunità”.

