Ospedale Pio XI, raccolti 200 mila euro per la nuova strada del Pronto soccorso

Novità importante per l'ospedale Pio XI di Desio: grazie a Cancro Primo Aiuto e alle multiutilities della Brianza raccolti 200 mila euro per la nuova strada del Pronto soccorso desiano.

200 mila euro per la nuova strada

Raccolti 200mila euro, via libera all’acquisizione dei terreni destinati alla costruzione della nuova strada di accesso al Pronto soccorso dell’ospedale Pio XI, necessaria per l’ampliamento della struttura per le urgenze. Un risultato che è stato raggiunto grazie all’impegno di Cancro Primo Aiuto Ets Odv e alla preziosa collaborazione delle utilities partecipate del territorio, BrianzAcque, Brianza Energia Ambiente e Assp. I terreni necessari per realizzare la strada hanno una superficie complessiva di 3420 metri quadrati, suddivisa in sette lotti per un totale di 38 proprietari. Un lavoro laborioso che sta impegnando Cancro Primo Aiuto in collaborazione con il presidente della Provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio.

Lavoro di sinergia tra pubblico e privato

Il risultato - come evidenziato nella conferenza che si è tenuta ieri, lunedì 24 luglio, a Monza - permette di stimare in tempi brevi la chiusura degli iter burocratici. Un intervento che dimostra l’efficacia del partenariato pubblico-privato nell’affrontare sfide importanti a beneficio dei cittadini. Un intervento importante per il Pronto soccorso, che in media registra 60mila accessi all’anno, ma oggi la struttura riesce ad accoglierne la metà. La riqualificazione della palazzina del Ps e di altri reparti dell’ospedale è oggetto di un progetto da 70 milioni di euro, 16 già finanziati da Regione Lombardia, che il 28 luglio sarà all’esame del Ministero della Salute. Una delle criticità riguarda la strada di accesso, di dimensioni ridotte e difficoltosa da percorrere anche per le ambulanze. Così Flavio Ferrari, amministratore delegato dell'associazione: