Nuove tecnologie nell’ospedale di Seregno e Giussano

Nuove tecnologie all’ospedale Trabattoni Ronzoni di Seregno: un video naso laringoscopio nel reparto di Riabilitazione specialistica neuromotoria. Novità anche al Borella di Giussano.

In ospedale arrivano nuove tecnologie

Nuove tecnologie nel presidio ospedaliero Trabattoni Ronzoni di via Verdi a Seregno. Nel reparto di Riabilitazione specialistica neuromotoria, diretto dalla dottoressa Silvia Premoselli, è stato introdotto un video naso laringoscopio flessibile, portatile e compatto. L’investimento è stato di 12mila euro.

A disposizione immagini ad alta definizione

L’apparecchiatura consente di acquisire le immagini cliniche dei pazienti ricoverati ad alta definizione. Questo è possibile direttamente al posto letto, evitando così il disagio e la difficoltà di movimentare pazienti fragili e delicati. Grazie al diametro ridotto dello strumento e alle caratteristiche di flessione della sua parte terminale, possono essere indagate, con minor invasività, anche le strutture anatomiche più strette e di piccole dimensioni.

Novità anche all’ospedale di Giussano

Nuove tecnologie anche all’ospedale Borella di via Milano a Giussano, nei mesi scorsi impiegato anche per l’emergenza Covid. Il presidio è stato dotato di un retinografo non midriatico, che consente di non dilatare la pupilla. L’apparecchiatura sarà dedicata principalmente allo screening della retinopatia diabetica, per il riconoscimento delle lesioni precoci e per la prevenzione della cecità da diabete. Lo strumento ha un funzionamento completamente automatico e produce immagini di elevata qualità: grazie alle caratteristiche della camera digitale, i colori riprodotti sono reali e i dettagli molto chiari e definiti.

Il collegamento fra Giussano e Vimercate

La nuova apparecchiatura è dotata di un modulo per la connettività remota. Significa che le immagini acquisite dal personale operante a Giussano possono essere visualizzate anche nell’ambulatorio di Oculistica di Vimercate, dove lo specialista oculista può effettuarne la refertazione, integrando il tutto nei sistemi informativi aziendali.

