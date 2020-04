Pacco bebè in dono ai nuovi nati a Concorezzo. Lo porta a casa la Protezione Civile

Il pacco bebè è composto da una borsa viaggio con all’interno cinque prodotti per il bagno e il cambio pannolino.

“Si tratta di un’iniziativa che abbiamo fortemente voluto lanciare in questo momento così delicato – ha precisato il sindaco Mauro Capitanio. Questo dono rappresenta il benvenuto che il Comune insieme ad Aspecon vuole dare ai nuovi cittadini concorezzesi. Un piccolo gesto di vicinanza alle famiglie e di positività verso il futuro.

L’dea iniziale era quella di invitare le famiglie a ritirare il pacco direttamente in farmacia ma in considerazione della pandemia abbiamo chiesto un supporto alla Protezione Civile per poter garantire l’avvio del progetto. Una volta terminato questo momento di emergenza sanitaria – ha concluso il sindaco – le famiglie potranno ritirare il pacco nella farmacia di via De Giorgi. Un grazie ad Aspecon per l’iniziativa e per l’impegno profuso in questo ambito e un grazie agli uffici comunali che si sono subito attivati per rendere operativo il tutto”.

“L’obiettivo di questa iniziativa – ha spiegato il Presidente di Aspecon Marco Bramati– è quello sia di dare il benvenuto ai nuovi piccoli concorezzesi, sia di far conoscere la realtà della farmacia comunale alle famiglie. Terminata l’emergenza sanitaria inseriremo all’interno del pacco dono anche una crema all’ossido di zinco utile per il cambio dei pannolini che verrà prodotta all’interno del nostro laboratorio dai nostri farmacisti”.