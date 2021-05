Ha denunciato suo figlio 19enne che continuava ad estorcergli danaro sotto minaccia. Soldi che il figlio, con tutta probabilità, utilizzava per comprarsi la droga. E’ la storia di un padre, residente a Vimercate che dopo aver sopportato per mesi le richieste di denaro sempre più pressanti avanzate dal giovane, non ha potuto far altro che rivolgersi alle forze dell’ordine.

Padre denuncia il figlio e lo fa arrestare

A finire in manette è un 19enne, residente a Vimercate.

Il giovane, da qualche mese, pretendeva soldi dal padre ogni qualvolta che ne aveva bisogno. Qualche giorno fa il padre gli aveva consegnato 3mila euro. Una situazione evidentemente diventata insostenibile per l’uomo che così ha deciso di denunciare il figlio ai Carabinieri della locale Stazione di Vimercate.

L’ennesima minaccia ieri

Ieri, giovedì 27 maggio 2021, l’ennesima minaccia, ma questa volta, invece di recarsi in caserma, il padre ha allertato il 112 e ha chiesto l’intervento dei carabinieri che hanno arrestato il figlio.

In casa del giovane i carabinieri hanno anche trovato 12 grammi di Hascisc ed un bilancino. Il ragazzo di anni 19 ora si trova rinchiuso nel carcere di Monza per il reato di estorsione in attesa di convalida da parte del Gip del Tribunale di Monza.