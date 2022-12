Padre e figlio a tu per tu con i ladri: il furto finisce a botte

Si sono ritrovati a tu per tu con i ladri in mezzo alla strada e, nel tentativo di fermarli, padre e figlio li hanno affrontati a suon di botte, ma non sono riusciti a fermare la loro fuga. L'incredibile disavventura è accaduta ieri sera, domenica 11 dicembre, a Usmate Velate.

Da furto a rissa in strada

L'allarme è scattato poco dopo le 18.30 in via Perego, località Velate alta. I ladri, alla ricerca di una cassaforte, erano entrati in azione già da un bel po' all'interno di una villetta che in quel momento era vuota. Il frastuono provocato dal flessibile ha però messo in agitazione i vicini, che subito hanno contattato l'anziana padrona di casa per chiedere cosa stesse succedendo. A quel punto è parso chiaro che nell'abitazione stessero agendo dei malviventi: la proprietaria ha così chiamato a sua volta il genero e il nipote chiedendo di andare a verificare la situazione.

Ladri colti sul fatto

Non appena imboccata la via, padre e figlio si sono ritrovati a tu per tu con i ladri che stavano per fuggire. Non ci hanno pensato due volte e hanno provato ad affrontarli, riuscendo anche ad acciuffarli. Ma solo per un momento, perché dopo una breve (ma violenta) colluttazione, i delinquenti sono riusciti a salire su un'auto posteggiata in via Belgioioso con a bordo il "palo" e a far perdere le proprie tracce. Non prima però di aver provato a investire il padre con la macchina, fortunatamente senza riuscirci.

A mani vuote

I topi d'appartamento, comunque, se ne sono andati a mani vuote, in quanto la cassaforte non conteneva alcun oggetto di valore. Il baccano ha messo in allarme tutto il vicinato, riversatosi in strada per prestare i primi soccorsi a padre e figlio, entrambi piuttosto scossi dall'accaduto. Subito è partito il tam tam sui gruppi Whatsapp di Controllo del Vicinato: in particolare si raccomanda massima attenzione nei confronti di una Volkswagen bianca, l'auto su cui sono stati visti fuggire i ladri. Sul posto, pochi minuti dopo la rissa, anche i Carabinieri della stazione di Arcore a cui è stata presentata regolare denuncia.