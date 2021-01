Paga le tasse nonostante l’esenzione: premiato dal Ministro Gualtieri

Avrebbe potuto non pagare le tasse, ma ha deciso di rinunciare all’esenzione. Grande gesto dell’ornaghese Massimiliano Locati, premiato dal Ministro delle Finanze Roberto Gualtieri.

“Un contributo per aiutare il Paese”

Ha pagato le tasse per tutto il 2020, nonostante avrebbe potuto non farlo in virtù delle esenzioni messe a disposizione dal Governo per contrastare gli effetti negativi della pandemia. Un comportamento virtuoso che gli è valso un encomio da parte del Ministro delle Finanze Roberto Gualtieri. Grande soddisfazione per l’ornaghese Massimiliano Locati, di professione agente di commercio per una multinazionale specializzata nel settore dei prodotti per ufficio e per la sicurezza sul lavoro.

“Posso ritenermi fortunato, il 2020 è stato un anno tutto sommato positivo lavorativamente parlando – ha spiegato Locati – Per questo ho scelto di pagare regolarmente le tasse, cercando nel mio piccolo di dare un contributo al nostro Paese”.

