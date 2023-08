Paina, sparisce la reliquia «miracolosa» del Lazzaretto

Grande amarezza tra gli abitanti del rione san Lorenzo a Paina per la sparizione, dalla chiesetta di San Lorenzo, della reliquia miracolosa.

I residenti se ne sono accorti la sera di San Lorenzo

Furto in chiesa. E' sparita la reliquia di San Lorenzo, nella chiesetta di via Corridoni a Paina. Proprio nel giorno della ricorrenza del santo, giovedì 10 agosto, i residenti dello storico rione se ne sono accorti: si erano ritrovati nella vecchia chiesina del Lazzaretto per la tradizionale recita del rosario quando hanno notato che la reliquia in legno, realizzata, sembra, durante i tempi della peste del 1600, non era più sull’altare.

E' considerata miracolosa

L’ornamento sacro, era stato realizzato - da quanto si tramanda nel rione - proprio come segno di devozione per ringraziare di essere sopravvissuti alla peste. Gli anziani raccontano inoltre che sia una reliquia miracolosa, poichè in passato salvò dalla morte un residente del rione. Da allora gli abitanti del quartiere l’hanno sempre conservata con grande cura nella piccola chiesetta della frazione, prendendosene cura anche nella conservazione.

Il valore religioso

Un oggetto importante per le famiglie e gli anziani della zona che si sono subito attivati per segnalare la scomparsa e che sperano di poterla ritrovare.

«La reliquia è preziosa, ma non ha un grande valore economico - racconta una delle residenti del rione - per noi però è un oggetto sacro, di profonda devozione, al quale siamo molto legati. L’abbiamo sempre custodita con cura; si tramanda che le sue origini siano addirittura legate alla peste del ‘600 e che sia anche miracolosa. La chiesetta di San Lorenzo, dove era conservata la reliquia del Lazzaretto, è sempre aperta, chiunque si può fermare a pregare e a venerarla; di solito viene baciata dai fedeli in occasione della festa di San Lorenzo. E’ per noi molto importante».

Gli abitanti del rione si augurano che possa essere restituita

I residenti hanno già provveduto anche a rivolgersi ai Carabinieri per segnalare il furto e sperano che possa tornare presto al suo posto. Hanno anche messo dei cartelli fuori dalla chiesa nella speranza che venga restituita. Sono pronti però qualora non fosse ritrovata a far realizzare una piccola riproduzione con l’effige di san Lorenzo, poichè per gli abitanti del rione è un simbolo di fede e di preghiera che fa parte della loro tradizione.