Palazzetto dello sport chiuso per allagamenti

Chiuso fino a data da destinarsi il palazzetto dello sport di Macherio per i danni subito dal maltempo.

"Inizialmente i danni erano più contenuti e il palazzetto era ancora agibile - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Matteo Buzzi - ma continuando a entrare acqua la situazione è peggiorata. L’acqua scorre sotto il parquet che si è sollevato quasi del tutto. Per queste ragioni abbiamo dovuto adottare una misura di sicurezza. Ora, insieme alle società sportive, decideremo cosa fare per trovare un’alternativa. Non sarà semplice perché certe discipline, per essere praticate, hanno bisogno di campi omologati".

Sabato mattina l’assessore ha effettuato un sopralluogo insieme al lattoniere:

"Tutti i canali erano ostruiti - spiega l’assessore - Sotto il tappo di foglie abbiamo trovato i palloni dei ragazzini, ma non uno o due. Abbiamo liberato il grosso poi ovviamente anche la copertura del tetto necessita di un intervento di ripristino. Stessa cosa per il tetto delle scuole medie, ci sono tegole rotte e i canali ostruiti. Praticamente tutti gli scarichi delle coperture manifestavano lo stesso problema: è chiaro che serve manutenzione sia ai tetti che alle piante che circondano gli edifici, per prevenire molti problemi aggravati dalle piogge torrenziali. Abbiamo già chiesto dei preventivi per sistemare il parquet ma prima di intervenire dobbiamo essere sicuri che il palazzetto sia a tenuta d’acqua e quindi prima va ripristinata la struttura - conclude Buzzi - Adesso stiamo verificando dove entra acqua perché non è solo il tetto il problema, il parquet sarà l’ultima cosa. Stiamo poi programmando sopralluoghi per verificare altre cause di allagamenti grandi e piccoli, tra cui: verifica impianto fognario, impianto elettrico, infissi e coperture in genere".