Palestra ripristinata, riprese le attività

"A seguito intervento di ditta specializzata e sopralluogo da parte dei tecnici comunali la disponibilità della palestra è stata ripristinata. Sono ancora necessari futuri interventi per la definitiva risoluzione dei problemi riscontrati" lo ha comunicato in una nota il sindaco di Macherio, Franco Redaelli.

Palestra ripristinata

La decisione di chiudere l'impianto sportivo era stata presa dall'Amministrazione comunale lo scorso fine settimana dopo aver constatato i danni causati dal maltempo. "A seguito dell'abbondante precipitazione odierna (venerdì 22 settembre 2023) sospendiamo le attività nel palazzetto dello sport di viale Regina Margherita fino a data da comunicarsi al fine di tutelare l'incolumità di tutti gli sportivi e i frequentatori. La palestra ha subito evidenti danni e sabato verrà effettuato un sopralluogo con un’azienda specializzata per la valutazione dei danni e i progetti di ripristino" aveva annunciato il sindaco.

Il sopralluogo di sabato

Sabato mattina l’assessore ai Lavori pubblici, Matteo Buzzi, ha effettuato un sopralluogo insieme al lattoniere: "Tutti i canali erano ostruiti - ha spiegato l’assessore - Sotto il tappo di foglie abbiamo trovato i palloni dei ragazzini, ma non uno o due. Abbiamo liberato il grosso poi ovviamente anche la copertura del tetto necessita di un intervento di ripristino. Stessa cosa per il tetto delle scuole medie, ci sono tegole rotte e i canali ostruiti. Praticamente tutti gli scarichi delle coperture manifestavano lo stesso problema: è chiaro che serve manutenzione sia ai tetti che alle piante che circondano gli edifici, per prevenire molti problemi aggravati dalle piogge torrenziali. Stiamo poi programmando sopralluoghi per verificare altre cause di allagamenti grandi e piccoli, tra cui: verifica impianto fognario, impianto elettrico, infissi e coperture in genere".

