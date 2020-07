Palio di Meda, scelto il nuovo presidente dell’associazione

L’associazione Palio di Meda ha un nuovo presidente. Rinnovato anche il consiglio direttivo e votato il nuovo statuto.

Lunedì 29 giugno, alla presenza dell’assessore alla Cultura Fabio Mariani, si è svolta un’importante assemblea dei soci dell’associazione Palio di Meda. I soci e responsabili delle contrade del Palio (Belgora, Bregoglio, Fameta e San Giuann) hanno discusso di molti temi fondamentali per l’evoluzione e lo sviluppo del Palio dei Ragazzi. In particolare è stato votato all’unanimità dei presenti il nuovo statuto dell’associazione ed è stato rinnovato il consiglio direttivo e scelto il nuovo presidente e vicepresidente.

Il nuovo presidente e rappresentante legale dell’associazione Palio di Meda è Andrea Orsi. Ha 29 anni, è agente immobiliare, ha partecipato come giudice dei giochi negli ultimi anni. Queste sono le sue prime parole da presidente:

Ho deciso di collaborare con l’associazione Palio per riuscire a dare una mano alle persone che già oggi si fanno in quattro per gestire al meglio questa associazione, mi sono messo in gioco valutando bene la situazione. Il Palio dei ragazzi ha infiniti punti di forza ma vorrei soffermarmi sul più importante che è l’aggregazione, il Palio di meda è aggregazione, la nostra visione deve essere quella di aumentare la visibilità per cercare di portare tutte le famiglie di meda sul “campo bianco” dell’oratorio. Credo fermamente che il Palio sia ancora un evento importante. Abbiamo tantissime buone idee che svilupperemo per fare in modo che il Palio 2021 sia indimenticabile. Ringrazio Felice Asnaghi per tutto quello che ha fatto per il Palio e per l’associazione Palio. Buona fortuna a tutti noi.