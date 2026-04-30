Prima l’aveva palpeggiata, poi aveva cercato di trascinarla in bagno, ma la vittima – 16 anni – era riuscita a divincolarsi e a scappare in uno scompartimento con altri passeggeri.

Palpeggiò una 16enne sul treno: condannato 37enne

Per l’aggressore, un 37enne originario del Mali domiciliato a Cesano Maderno, è arrivata la condanna a due anni e otto mesi (rito abbreviato) da parte del Tribunale di Monza, per il reato di violenza sessuale ai danni di una minore. L’aggressione in treno risale a quattro anni fa, all’altezza della stazione ferroviaria di Seveso.

La reazione della vittima

Secondo l’accusa, il 10 aprile 2022, l’uomo, a bordo del regionale Saronno-Albairate, ha approcciato la ragazzina, approfittando dell’assenza di altri passeggeri nel vagone. A quel punto, le avrebbe toccato le parti intime, nonostante il netto rifiuto della minorenne, per poi spingerla con due mani verso la toilette della carrozza, con l’intenzione di abusare di lei. Violenza non riuscita grazie alla reazione della vittima, che aveva opposto resistenza ed è riuscita a scappare e a rifugiarsi in una carrozza in cui erano presenti altre persone, alle quali aveva chiesto aiuto.