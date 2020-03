Panchina gialla a Lentate in occasione della festa delle donne.

Panchina gialla per la festa delle donne

Dopo le due panchine rosse per dire no alla violenza contro le donne, in occasione dell’8 marzo a Lentate arriva la panchina gialla. E’ stata posizionata oggi, venerdì 6 marzo 2020, davanti all’oratorio di Santo Stefano, gioiello del Comune.

Coronavirus, il sindaco Ferrari lancia un messaggio

Un simbolo di speranza e di positività in un periodo di allarme e apprensione dovuto all’emergenza Coronavirus. “Sono giorni difficili, indubbiamente – dichiara il sindaco Laura Ferrari – Nella gestione dell’emergenza ritengo che un comportamento responsabile sia quello di attenersi in modo rigoroso alle indicazioni che provengono da Governo e Regione, senza mai cedere alla tentazione di inutili e dannosi protagonismi. E in questo senso sto e stiamo lavorando”.

La panchina gialla per ringraziare tutte le donne che stanno affrontando l’emergenza

“Penso poi sia bello lanciare un segnale di vita e di auspicata rinascita – aggiunge – Per questo, abbiamo deciso di posizionare, per il prossimo weekend, in piazza, una panchina gialla, decorata con bellissime mimose. Un gesto simbolico per ringraziare tutte le donne che, anche in questo periodo, con la loro forza e in diversi contesti (famiglia, lavoro, scuola, volontariato, sanità e politica) stanno lavorando per il bene comune”.

Torna alla home page