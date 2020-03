Panchine “sigillate” per evitare contatti troppo stretti

Nel comune di Bellusco le panchine sono state “sigillate” per evitare che i cittadini si siedano e stiano troppo vicini fra di loro.

Panchine “sigillate”: lo stupore di alcuni cittadini

Dopo le misure stringenti prese dal governo per cercare di contenere il Coronavirus in Lombardia e in alcuni provincie d’Italia, l’Amministrazione di Bellusco ha deciso di dare un segnale forte ed evitare che i propri cittadini si siedano e stiano a meno di un metro di distanza l’uno dall’altro. Una decisione sensata che permette all’Amministrazione di controllare, per quanto possibile, il possibile contagio.

Le restrizioni fino al prossimo 3 aprile

Come confermato dal decreto del Consiglio dei Ministri, l’obiettivo è ridurre al minimo il contatto fra i cittadini per evitare che si formino nuovi focolai del virus, come accaduto prima nel lodigiano e successivamente nella bergamasca. Le panchine saranno sigillate su tutto il territorio di Bellusco e molto probabilmente si prenderà la stessa decisione anche in altri comuni limitrofi.

