Panico davanti all'ospedale: con un bastone 41enne danneggia le auto e tenta di rapinare un ambulante

All'ospedale di Desio con un bastone 41enne danneggia le auto in sosta e tenta di rapinare un ambulante. I Carabinieri intervengono e lo arrestano.

Nel parcheggio dell'ospedale semina il panico con un bastone

Sabato mattina attimi di paura nel parcheggio antistante l’ospedale di Desio. Un 41 enne residente in città, armato di bastone, ha seminato il panico tra i passanti. Pochi minuti dopo le nove un privato cittadino ha assistito alla scena mentre si stava recando in ospedale e si è rivolto ai Carabinieri per chiedere soccorso. La segnalazione è arrivata alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Desio che ha inviato immediatamente sul posto le pattuglie presenti nelle vicinanze. I militari dell’Arma sono arrivati appena in tempo per interrompere la furia dell’uomo che armato di bastone stava colpendo ripetutamente un venditore ambulante presente all’ingresso del nosocomio, tentando di impossessarsi dell’incasso.

Il 41enne è stato bloccato dai Carabinieri

Il 41 enne è stato subito bloccato e portato via dai militari che hanno sequestrato il bastone, e hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per rapina. Su disposizione del Pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza, l’uomo è stato associato al carcere monzese, in attesa della convalida del giudice, avvenuta durante l’udienza celebrata lunedì mattina. L'uomo è stato anche denunciato per il danneggiamento di tre autovetture parcheggiate davanti all'ospedale. Dalle informazioni fornite da alcuni testimoni, infatti, e dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, i Carabinieri hanno ricostruito l’intera scena che riprendeva il 41enne che colpiva con il bastone, senza apparente motivo, le autovetture parcheggiate in strada.