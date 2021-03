Papilloma Virus: tre appuntamenti per conoscerlo e sconfiggerlo. In occasione del 4 marzo, Giornata internazionale contro l’Hpv, la Lega italiana per la lotta contro i tumori propone tre incontri virtuali.

Papilloma Virus: tre appuntamenti per conoscerlo e sconfiggerlo

Si celebrerà il 4 marzo la III Giornata Internazionale contro l’Hpv, istituita nel 2018 per ampliare la conoscenza sul Papilloma Virus umano e quindi sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della vaccinazione.

Per supportare questa importante ricorrenza, la Lega italiana per la lotta contro i tumori invita a partecipare all’Hpv Awareness Day – Tre appuntamenti per conoscere e sconfiggere il Papilloma Virus: incontri online con medici e professionisti per capire come affrontare il tema e prevenire le malattie correlate al virus.

Tre gli appuntamenti il 4 marzo

In rete contro le insidie del virus

Alle 12, sul canale Facebook di Lilt Milano Monza Brianza, è prevista una tavola rotonda virtuale per analizzare la tematica in maniera approfondita e per presentare 50 Sfumature di Prevenzione: il progetto nato dalla collaborazione di 15 associazioni provinciali della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori in seguito alla vittoria del bando per il 5×1000 indetto da Lilt Nazionale.

Relatori:

• Francesco Schittulli, presidente Lilt Nazionale;

• Marco Alloisio, presidente Lilt Milano Monza Brianza;

• Stefania Piloni, ginecologa e presidente dell’Associazione SexPass.

Per seguire la diretta Facebook: @LILT.Milano

GoodVibes Peer

Alle 15 è in programma un webinar dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della rete Lilt.

Relatori:

• Medici e studenti di medicina del Segretariato Italiano Studenti di Medicina (Sirm).

Per informazioni: carmen.odorifero@legatumori.mi.it

Cuore, cervello e malattie sessualmente trasmesse

Alle ore 18.30, è previsto un webinar su Zoom rivolto ai genitori per capire come affrontare con i propri figli i temi legati alla sessualità e al Papilloma Virus.

Relatori:

• Stefania Piloni, ginecologa e Presidente dell’Associazione SexPass Educational;

• Afrodite Franciosi, Counselor e Consulente sessuale.

Qui il link per seguire l’evento.