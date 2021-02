Papurogio e torta del cuore: “Grazie alla generosità dei desiani”. Bilancio più che positivo per le iniziative solidali della torta del cuore in occasione della festa di Desio e la vendita del papurogio all’Epifania. Il ricavato andrà alla Caritas.

Iniziative solidali, più che positivo il bilancio

Molto soddisfatto l’assessore Giorgio Gerosa: “Siamo fieri del grande lavoro collettivo che c’è stato ha detto – Abbiamo apprezzato la disponibilità di produttori, la generosità dei volontari e di quelli che si sono occupati della prevendita”.

In particolare, “vorrei ricordare che per il papurogio si sono mossi tanti volontari con poco preavviso”. Ottima la risposta. Ed è stato evidente nell’incontro a cui erano presenti don Gianni Cesena, gli organizzatori delle iniziative, Lisa Cassamagnaghi e Ampelio Colombo, e i rappresentanti della Caritas per fare un bilancio.

Partecipazione e generosità

Sono stati raccolti oltre 4300 euro, che saranno donati alla Caritas e impiegati dove c’è più bisogno. “Per la torta del cuore, l’incasso è stato inferiore rispetto agli anni passati, a causa della pandemia non c’è stata prevendita e abbiamo venduto 550 pezzi – ha spiegato Gerosa – Molto bene è andata l’iniziativa del papurogio solidale, siamo riusciti a venderne 650”.