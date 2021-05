Parapendio caduto: era un falso allarme.

L’allarme a Vimercate

Si sono concluse con un nulla di fatto le massicce ricerche scattate nella serata di ieri, martedì 25 maggio, a Vimercate. L’allarme è scattato attorno alle 21. Poco prima una persona aveva contattato le forze dell’ordine riferendo di aver visto un parapendio o un velivolo simile precipitare in territorio di Vimercate nella zona compresa tra la Bananina (la tangenzialina variante della Sp2) e la Sp45 (la provinciale che da Vimercate porta verso Arcore).

Effettivamente nei minuti precedenti era stato visto volare sulla zona un parapendio a motore.

In volo anche un elicottero per le ricerche

La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto. Nell’area si sono portate alcune pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Vimercate, i Vigili del fuoco e un’ambulanza. E’ stato anche fatto alzare in volo un elicottero che ha perlustrato a lungo la zona in ausilio ai soccorritori a terra. Tante le persone che hanno notato l’elicottero volare a lungo su Vimercate.

Ricerche fino a mezzanotte, poi proseguite questa mattina

Le ricerche, proseguite nella zona fino a mezzanotte, non hanno dato però alcun esito.

Nella mattinata di oggi, mercoledì, i Carabinieri hanno comunque organizzato una nuova battuta a piedi nella zona della Bananina, senza trovare nulla. A conferma del falso allarme anche il fatto che per tutta la notte e la mattinata alle forze dell’ordine non sia arrivata alcuna denuncia di scomparsa.

Errata segnalazione o scherzo?

Si è quindi trattato di una segnalazione errata o, peggio ancora, di uno scherzo di pessimo gusto.

Non è peraltro il primo caso del genere. Un fatto simile era accaduto qualche mese fa, sempre a Vimercate, nella zona di Ruginello. Anche in quel caso era stata fatta una segnalazione per la presunta caduta di un parapendio. E anche quella volta le ricerche non avevano dato alcun esito.