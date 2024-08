Paraurti e rifiuti scaricati a Bovisio, denunciato un carrozziere

6Paraurti e rifiuti scaricati a Bovisio, denunciato un carrozziere. La Polizia Locale ha identificato il presunto autore di un abbandono in via Boccherini

Paraurti e rifiuti abbandonati

Discarica abusiva scoperta in via Boccherini a Bovisio Masciago, la Polizia Locale identifica e denuncia il titolare di una carrozzeria. Sul ciglio della strada sono stati lasciati sacchi pieni di rifiuti e anche alcune parti di carrozzeria di autovetture.

Le indagini della Polizia Locale

A seguito della segnalazione pervenuta in comando da un cittadino per un ingente quantitativo di rifiuti abbandonati, gli agenti del Pronto Intervento hanno raccolto sul posto indizi utili ai fini investigativi ed effettuato in pochi giorni una rapida indagine di polizia giudiziaria, riuscendo così a risalire al presunto autore della discarica che sarebbe il titolare di una carrozzeria della zona.

Denunciato un carrozziere

Il carrozziere è stato quindi convocato in comando e denunciato a piede libero per abbandono di rifiuti come previsto dalla normativa in materia ambientale.