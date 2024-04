E' stato denunciato per ricettazione e alterazione della targa il 38enne, residente a Milano, che nella mattinata di ieri, lunedì 8 aprile, è stato notato da una pattuglia della Polizia locale di Limbiate mentre si trovava in via Trieste - all'intersezione con viale Lombardia. L'uomo, dopo aver parcheggiato la propria moto su un marciapiede in contromano, si era messo a chiedere l'elemosina ai conducenti dei veicoli fermi al semaforo.

Parcheggia la moto sul marciapiede in contromano e si mette a chiedere l'elemosina

Alla vista degli agenti agenti l'uomo ha tentato la fuga a piedi abbandonando il veicolo ma è stato immediatamente fermato dalla pattuglia:- gli agenti hanno così effettuato i controlli di rito e hanno così appurato che si trattava di un cittadino italiano residente a Milano con svariati precedenti penali. Il motociclo inoltre è risultato essere stato rubato a Milano i primi di marzo e inoltre la targa dello stesso era stata contraffatta per eludere i possibili controlli di polizia.

Il 38enne è stato denunciato per ricettazione e alterazione della targa e il motociclo restituito al legittimo proprietario mentre la targa è stata sequestrata.