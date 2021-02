Parcheggio della discordia, a Concorezzo monta la polemica

A Concorezzo monta la polemica per il “parcheggio della discordia”. Fanno discutere i nuovi stalli ricavati dall’Amministrazione in piazzetta Santa Marta.

Le minoranze e alcuni cittadini hanno infatti duramente criticato la scelta urbanistica dell’Amministrazione, «rea» di aver privato il centro del paese di un’aiuola e di aver creato parcheggi potenzialmente pericolosi per pedoni e ciclisti.

“Per uscire dai parcheggi, in particolare dai due sulla via Libertà in molti dovranno fare retromarcia – attacca “Vivi Concorezzo” – Una manovra “alla cieca” in quanto non si ha la piena visuale su chi sta arrivando da destra o da sinistra (coperto dal muretto) a piedi o in bicicletta, sfruttando la sicurezza di quel che resta della vecchia striscia ciclopedonale”.